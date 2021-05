Non rispettano le norme anticovid, sciolta manifestazione a Perugia per combattere le politiche restrittive sul virus

Mancanza di mascherine e distanziamento non rispettato: per queste ragioni la Questura ha deciso di interrompere la manifestazione che oggi pomeriggio è andata in scena in centro a Perugia alla presenza di alcune decine di aderenti al "World wide rally for freedom and democracy". Manifestazione che era stata regolarmente autorizzata ovviamente con l'obbligo, come per tutti, del pieno accoglimento delle norme-anticontagio ancora vigenti.

Non ci sono stati, come riferito dalla Questura, attimi concitati dopo la decisione di sciogliere la manifestazione. Alcuni hanno protestato non violentamente sedendosi a terra. Le persone che non hanno rispettato le norme e a cui era stato chiesto più volte di indossare la mascherina e rispettare le distanze, sono state identificate. Ora si valuteranno l'eventuali sanzioni.

I poliziotti presenti sul posto avrebbero più volte invitato i presenti a indossare le mascherine e a rimanere distanziati, ma visto il mancato rispetto delle indicazioni, la questura ha interrotto la protesta, nelle sue modalità iniziali, senza l'uso della forza. Il "World wide rally for freedom and democracy", secondo i suoi organizzatori nazionali e internazionali, è un "Movimento apartitico e pacifico, intento a difendere i diritti lesi della costituzione italiana" e inoltre si definiscono "un gruppo che continua a vivere senza smettere di socializzare da umani, interagire, continuando a "sentire" quanto è bello abbracciare gli amici senza alcun timore, si, perché crediamo non in uno, ma in tantissimi grandi dottori messi a tacere dai media e dai politici quali riferiscono che il virus è ben curabile come. Nel fare ciò ci uniamo non solo per informare, ma anche per stare bene insieme, cantare insieme e perché no, anche danzare! Tutte cose che fanno tanto bene ed è scientificamente provato che tutto ciò che facciamo, trae beneficio al sistema immunitario".