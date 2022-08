IL BLOG di Franco Parlavecchio | La premier finlandese Sanna Marin ha il diritto di ballare e di vivere la sua età: sia giudicata sui progetti...

Prendi una serata ad Helsinki, durante una festa privata, mettici la giovane premier finlandese Sanna Marin e guardala divertirsi tra amici “allegri” e balletti ammiccanti. Scandalo o normalità? Sanna Marin è diventata a 34 anni la più giovane premier della storia della Finlandia. Ai finnici è bastata una spiegazione pubblica della diretta interessata per chiudere il dibattito; da noi ancora se ne parla.

Ora prendi una serata a Roma, calendarizzala al prossimo autunno, immaginando che le elezioni politiche potrebbero pendere verso il centro destra fino alla nomina del primo premier donna della storia italiana; chiudi gli occhi e fai finta di vedere Gorgia Meloni scatenata durante una festa privata tra amici. La tua reazione sarà la stessa? Quanti secondi impiegherai per chiedere le sue dimissioni?

Stiamo parlando di due culture lontane, due mondi opposti, incomparabili, ma rispetto ai quali la nostra reazione non può essere diversa. Molti si sono prodigati per autoproclamarsi paladini della libertà, solo per cinque minuti, un po’ come quelli che vanno all’estero per liberarsi di tutti i propri limiti mentali per poi tornare in Italia a fare i puritani.

Ma qui il tema sta nel capire se un Presidente del Consiglio di una nazione, uomo o donna, giovane o anziano, brutto o bello, sia legittimato a comportamenti che siano poco inclini ad un ambito istituzionale. Assumere un ruolo pubblico comporta delle conseguenze che spesso impediscono una vita quasi normale. Fa parte della responsabilità di Stato. Non puoi permetterti di organizzare conferenze stampa al Papeete Beach e neanche festini con le soubrette del momento.

Il fatto che la giovane premier finlandese sia stata ripresa durante una festa privata è assolutamente irrilevante. Ormai il privato diventa di dominio pubblico soprattutto se sei protagonista di video che in un attimo circolano sul web. Quella di Sanna Marin è una bellissima storia di una ragazza che ha avuto la forza di realizzarsi grazie alla sua personalità. Peccato che finora nessuno si sia interessato ai risultati del suo governo, tutto è rimasto chiuso dentro un giudizio pieno di ipocrisia.