Il bilancio del Comune: Il 2020 è stato un anno record di investimenti per Corciano

Il 2020 è stato un anno da record di investimenti per il Comune di Corciano. Lo sottolinea il Sindaco, Cristian Betti, evidenziando "è stato sicuramente un anno difficile sotto molti aspetti, ma come amministrazione ci siamo e ci stiamo togliendo grosse soddisfazioni. Abbiamo iniziato e portato a termine lavori molto importanti, che cambieranno in positivo il nostro territorio". Per parte sua, il Vicesindaco Lorenzo Pierotti (delega al bilancio e lavori pubblici), dettaglia il ventaglio di opere pubbliche divise in "programmi", cantierate nel 2020. "Abbiamo gestito l'emergenza Covid sempre al fianco dei cittadini – sottolinea - e portato avanti una grande programmazione da oltre 3 milioni di investimenti. Un anno molto faticoso ma ricco di realizzazioni".

In dettaglio, questi i capitoli di intervento. "Nel 'Programma Scuole' – dice Pierotti - in fase di espletamento la gara per la progettazione della nuova scuola media di San Mariano per un totale di 375.000 euro. A ciò si aggiungono 920.000 euro per l'ampliamento di due dei plessi scolastici finalizzato alla creazione di nuove classi e nuovi spazi polivalenti a San Mariano e Mantignana; 50.000 euro per le piccole manutenzioni ordinarie". Passando al "Programma Cimiteri", Pierotti annuncia "verranno cantierati gli ampliamenti del cimitero di San Mariano, di Chiugiana e di Castelvieto per una spesa totale di circa 500.000 euro".

Nel "Programma Impianti Sportivi" sono quasi ultimati due cantieri per oltre 600.000 euro su due iimpianti sportivi già di ottima qualità ma che diventeranno un'eccellenza. Tappeti in erba sintetica di ultima generazione che hanno trasformato due vecchi campi da calcio in terra battuta dove gli oltre 200 ragazzi delle giovanili potranno tornare ad allenarsi, mentre 30.000 euro sono stati destinati per interventi nei palazzetti dello sport. Nel "Programma strade" spiega ancora il Vicesindaco "425.000 euro sono stati destinati al risanamento straordinario della pavimentazione stradale".

Passando al "Programma Aree Verdi", Pierotti sottolinea che "70.000 euro sono stati impiegati per migliorare le aree verdi del territorio e la creazione di una nuova area verde comprensiva di locale ad uso socio-culturale a Taverne di Corciano; 31.500 euro per un nuovo marciapiede tra Mantignana e Capocavallo, 20.500 euro per la riqualificazione del centro storico di Capocavallo, 12.500 euro per la manutenzione straordinaria di un parcheggio pubblico in località Ellera". Ci sono anche altri investimenti importanti: 100.000 euro per i nuovi pali della pubblica illuminazione, 130.000 euro per il miglioramento sismico del centro anziani ed oltre 400.000 euro per il ponte ciclopedonale, quasi pronto per essere inaugurato, che collegherà in sicurezza le aree urbane di Ellera e San Mariano. Tuttavia la fine dell'anno è davvero con il "botto". "Lunedì 28 Dicembre – dice ancora Pierotti - sono stati consegnati gli impianti di pubblica illuminazione a Engie Spa, che nel primo semestre del prossimo anno inizierà la sostituzione di tutte le luci della pubblica illuminazione con impianti a led di ultima generazione". E non finisce qui, perché, conclude Betti "altrettanto succederà nel 2021 con una programmazione bene avviata della quale daremo puntualmente conto"