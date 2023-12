Armi tolte ai violenti, ricorsi contro le bocciature e la giustizia lumaca: in un anno quasi mille sentenze per il Tar

Giustizia lumaca, accise, porto d’armi e licenze di caccia revocate a persone accusate di violenze in famiglia o liti con vicini, salute degli animali, edilizia, Daspo a tifosi facinorosi e riconoscimento della protezione internazionale ai profughi, ma anche bocciature e non ammissioni all’esame di maturità sono i principali settori di cui si è occupato il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria nel corso del 2023.

Nel corso dell’anno (mancano ancora alcuni giorni di lavoro al Tar prima del 2024) sono state emesse 715 sentenze (30 delle quali brevi), 54 decreti (40 cautelari, 5 collegiali, 8 decisori e 1 presidenziale), 172 ordinanze (116 cautelari e 56 collegiali).

La parte più cospicua dei ricorsi depositati è relativa alla legge Pinto, cioè per la irragionevole durata del processo. La giustizia umbra, quindi, è rallentata dalla mole di procedimenti che arrivano dal Lazio e che riguardano i ricorsi dei cittadini che hanno visto il loro processo durare troppo.

I ricorsi contro le decisioni di Comuni ed enti che riguardano gli abusi edilizi costituiscono un’altra parte importante del lavoro dei giudici amministrativi: piscine, stalle trasformate in B&B, scavi illegali, strade vicinali chiuse al traffico o aperte lungo tragitti e terreni sottoposti a vincolo.

Da un paio di anni a questa parte, inoltre, si è registrato un aumento dei ricorsi contro le decisioni dei consigli dei docenti su bocciature e non ammissione agli esami di maturità, con il giudici amministrativi che tendono a dare ragione alle scuole. Diverso, invece, il caso in cui le decisioni ministeriali danneggiano gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali, magari sul taglio delle ore di sostegno: in questi casi vincono le famiglie dei ragazzi.

Tantissimi i ricorsi dei cacciatori che si sono visti ritirare armi e licenza di caccia perché denunciati o imputati per violenze in famiglia o a seguito di litigi con i vicini. A farne le spese, qualche volta, anche i parenti cacciatori presso le cui abitazioni la persona denunciata ha libero accesso e potrebbe prendere le armi. Diversi i permessi ritirati, in questo caso, a genitori, zii e fratelli. Ricorsi respinti nella quasi totalità.

Moltissime anche i ricorsi contro il diniego di concessione del permesso di soggiorno o delle pratiche di emersione dal lavoro nero. I giudici del Tar concordano quasi sempre con le questure e le prefetture umbre riconoscendo che si tratta quasi sempre di richieste che non poggiano su dati reali e società in grado di dare lavoro. Diversi i casi di diniego di rilascio di permesso di soggiorno confermati quando il richiedente ha riportato condanne gravi per reati come droga, tentato omicidio, violenza sessuale e lesioni.