Monte Santa Maria Tiberina, furto nel negozio: ladri denunciati

I carabinieri di Monte Santa Maria Tiberina hanno denunciato per furto aggravato in concorso due stranieri incensurati di 26 e 31 anni, da tempo abitanti nel comprensorio.

I due sono stati notati mentre rubavano in un negozio di Città di Castello. Bloccati subito dopo le casse con più di 100 euro di merce, sono stati presi in consegna dai carabinieri e denunciati per furto aggravato in concorso.