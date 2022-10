LA SEGNALAZIONE I Baracconi sono tornati dopo due anni di chiusura... ed è subito polemica: troppi rifiuti...

Gallery





cito dal vostro articolo sulla cerimonia di apertura del Luna Park: "Finalmente dopo due anni di restrizioni, dovute alla pandemia, torniamo a goderci i nostri baracconi. " Bene, insieme ai baracconi sono arrivati anche gli Unni, che dopo essersi sollazzati con pasti veloci non solo del vicino fast-food ma anche dell'altro più lontano, non trovano di meglio che andarsene a passeggio per il luna park gettando letteralmente dove capita le buste da asporto con tutto il contenuto possibile e immaginabile. E hai voglia quelli di Legambiente a segnalare il parco come terzo peggio classificato in Italia per il fenomeno del Park Littering, alla faccia degli sforzi fatti dai volontari di Natura Urbana e La Garden che curano la pulizia del parco Chico Mendez e zona circostante. I responsabili del McDonald's avevano appena promosso venerdì una iniziativa di pulizia della zona ("Le giornate insieme a te per l'ambiente"), ma con questo genere di clientela queste operazioni andrebbero rifatte ogni giorno. A questo punto, ben vengano i cinghiali piuttosto che certa gioventù.