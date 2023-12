"Ho visto come ti vesti", i messaggi in chat diventano la prova dello stalking: condannato

“Ho visto come ti vesti, ma non ti vergogni ad andare in giro in quel modo?”, ma il messaggio su Whatsapp diventa la prova che seguiva e perseguitava la ex: condannato.

Secondo i giudici della Corte d’appello “integra il delitto di atti persecutori la condotta dell’imputato che con condotte assillanti e moleste, realizzate in un breve lasso temporale in danno della ex compagna, cagioni a questa un perdurante e grave stato di ansia e di paura tale da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità nonché da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita”.

Per i magistrati la prova dello stalking sta proprio nell’aver “inviato messaggi a raffica alla ex compagna, nonché per averla pedinata in più occasioni al fine di persuaderla a tornare con lui nonostante il proprio rifiuto”. In particolare sono stati ritenuti rilevanti gli screenshot “delle chat WhatsApp tra l’imputato e la vittima dalla cui lettura si evinceva che il primo era solito pedinare la donna, tanto da conoscerne gli indumenti indossati in determinate occasioni nonché gli spostamenti e la dimora, comportamenti questi che cagionavano nella stessa uno stato di ansia e di paura costringendola a modificare le proprie abitudini di vita come non andare più da sola a riprendere le figlie a scuola”.