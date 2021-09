"Ho appiccato il fuoco, in preda ad un istinto di piromania": arrestato 60enne, ha distrutto 4 ettari di bosco

"Sono stato io e purtroppo potrei rifarlo": ha ammesso davanti agli inquirenti di essere stato lui, ieri, ad aver dolosamente incendiato ben 4 ettari di bosco in Umbria, nell'area del ternano. "Ho appiccato il fuoco, in preda ad un istinto di piromania che non rischo a controllare": ha aggiunto spiegando il motivo di tanta devastazione. Si tratta di un italiano di 60 anni che è stato fermato dai Carabinieri Forestali, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, dopo una breve caccia all'uomo nell'area dell'incendio - Monte Argento -. Aveva con sé accendini, candele e materiale facilmente infiammabile (carte, volantini, ecc.), analogo a quello trovato sul luogo di accensione. Il 60enne è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di incendio boschivo doloso.