Halloween, maxi-rissa in discoteca: due giovani in Pronto Soccorso all'alba

Un'altra serata degenerata in rissa dopo la violenta lite scoppiata qualche giorno fa in una discoteca di Bastia Umbra (chiusa per un mese dalla Questura di Perugia), seguita poi da un brutale pestaggio nell'adiacente parcheggio.

Stavolta è stato un locale del capoluogo a fare da teatro a una maxi-rissa che ha coinvolto una ventina di persone nella notte di Halloween, con due giovani arrivati al Pronto Soccorso all'alba del primo novembre sostenendo entrambi di essere stati aggrediti da sconosciuti (un 23enne di Umbertide è stato ricoverato nel reparto Maxillo Facciale con una prognosi di 30 giorni mentre un 20enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per una ferita alla testa).

A riportare la notizia è il Corriere dell'Umbria, che riporta la testimonianza di alcuni testimoni presenti ("Volavano sedie e tavolini"). Come nel caso di Bastia a confrontarsi sarebbero stati due gruppi di ragazzi e tutto sarebbe nato da un commento di troppo rivolto a una ragazza. I presenti e i gestori del locale hanno allertato il 113, ma tutto era già finito all'arrivo della Polizia che ha acquisito comunque i filmati delle telecamere di sicurezza e sta indagando per chiarire la dinamica dei fatti.