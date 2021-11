Perugia. attacco hacker ai danni del Comune: gli aggiornamenti e i servizi ancora bloccati

Un nuovo aggiornamento dal Comune di Perugia dopo l'attacco hacker di mercoledì scorso, con il sito ufficiale che ha ripreso parzialmente a funzionare.

"Il 3 novembre 2021 - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - un attacco informatico effettuato da hacker ai sistemi del nostro Comune ha compromesso l'utilizzo di alcuni servizi e applicazioni a disposizione degli uffici e dell'utenza. Stiamo lavorando per porre rimedio all'accaduto e ripristinare i servizi. È stato tempestivamente attivato, in collaborazione con le autorità competenti e le forze dell'ordine, un team tecnico per gestire l'evento e sono state attivate le misure necessarie relative alla tutela dei dati personali. Provvederemo a comunicare eventuali aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori evidenze a seguito delle analisi in corso. Ci scusiamo per il disagio".

Al momento è possibile accedere ai seguenti servizi:

Albo pretorio

Bandi e gare telematiche

Concorsi on-line

Autorizzazioni paesaggistiche - Presentazione pratiche

Edilizia - Presentazione pratiche

Edilizia - Ricrca pratiche

Prenotazione appuntamenti per carte d'identità

Servizi scolastici - Iscrizione on-line (mense e trasporti)

Incidenti stradali: accesso dati

Servizi di pagamento