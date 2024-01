"Ha aperto il finestrino e lanciato un gattino come fosse spazzatura"

Un post su Facebook con oltre 1700 condivisioni per denunciare un gesto terribile. È successo a Trestina, frazione di Città di Castello, nel pomeriggio del 21 gennaio: "Vorrei fare i miei complimenti a colui/colei che davanti al distributore dell’acqua di Trestina a bordo di una golf grigio metallizzata ha aperto il finestrino e lanciato fuori questo gattino come se fosse spazzatura, complimenti per la tua umanità".

A denunciare il fatto è Camilla: "Sappi che ho preso la targa che non pubblico solo per privacy - aggiunge - e questo gattino verrà portato dalla veterinaria per assicurarsi che stia bene, e poi partirà la denuncia, perché non si può vivere in un mondo dove ci sono ancora persone che sono capaci di compiere simili crudeltà, e’ un reato e come tale va punito. Io non posso tenerlo perché già ne ho due, ma mi sto già muovendo per trovargli una famiglia che sia migliore di quel bastardo che l’ha gettato via.