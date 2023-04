Ha 20 grammi di hashish, incensurato arrestato per spaccio

I cittadini notano un viavai sospetto e lanciano l'allarme. I carabinieri di Tavernelle, frazione del comune di Panicale, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di origini straniere, incensurato. Il ragazzo è stato sorpreso in un parco della zona con due grammi e mezzo di 'fumo' in tasca. In casa i militari hanno trovato altri 18 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Il giovane è stato ammanettato in flagranza di reato. Giudicato per direttissima, con il giudice che ha convalidato l'arresto.