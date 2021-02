GUIDA AI VACCINI Il 12 febbraio le prime prenotazioni: ecco come fare, chi può fare richiesta e la data per l'appuntamento

Tutto confermato per l'inizio più importante della fase di vaccinazione, dopo medici e ospiti anziani nelle Rsa: ovvero l'inizio della somministrazione agli ottantenni. Il 12 febbraio, sabato, si inizia con le prenotazioni e dal 15 via libera alle somministrazioni. Sono stati allestiti 15 Punti Vaccinali Territoriali disseminati nei vari distretti sanitari della regione. I cittadini che non potranno recarsi ai Punti Vaccinali saranno vaccinati a domicilio mediante il supporto dei medici di famiglia.

CHI PUO' PRENOTARE ADESSO - Dal 12 febbraio potranno prenotarsi esclusivamente i cittadini nati nel 1940 e nel mese di gennaio 1941. Successivamente verrà data comunicazione ai nati nel 1939 e negli anni precedenti, sul giorno a partire dal quale potranno effettuare la prenotazione. La prenotazione, con il portale e in farmacia, è riservata alle classi d’età individuate di volta in volta, non potranno prenotarsi i cittadini non rientranti in tali classi.

COME PRENOTARE - Due semplici modi. Si potrà scegliere di prenotarsi attraverso il portale web dedicato (al link https://vaccinocovid.regione.umbria.it), oppure direttamente nelle farmacie del proprio territorio. Per prenotare dal portale web sarà sufficiente disporre del codice fiscale e del numero di cellulare.

ASSISTENZA, CANCELLAZIONE O NUOVA DATA - È stato istituito IL numero verde dedicato 800.192.835, attivo dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, per fornire assistenza ai cittadini proprio per supportarli in caso di difficoltà nella fase di prenotazione e per garantire, se dovesse essere necessario, anche lo spostamento e la cancellazione della prenotazione effettuata.

LA DATA: GIORNO E ORA - Una volta effettuata la prenotazione il cittadino riceverà un sms con l’indicazione del luogo e dell’ora in cui dovrà presentarsi, sia per la prima dose, che per la seconda (A DISTANZA DI TRE SETTIMANE)

