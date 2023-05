Perugia, fermato alla guida ubriaco: la Polizia chiama il padre per andare a prenderlo e portarlo a casa

Guida ubriaco la notte alla periferia di Perugia, multato e chiamato il padre per portarlo a casa. Domenica notte la Polizia stradale di Perugia, ha fermato in località Sant’Andrea delle Fratte un 28enne che, alla richiesta di esibire i documenti, ha mostrato evidenti sintomi di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Sottoposto al controllo dell’etilometro, infatti, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,22 g/l.

Per questi motivi, dopo aver provveduto all’immediato ritiro della patente di guida, gli agenti lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per guida in stato di ebrezza. Il veicolo, invece, è stato affidato al padre che lo ha riaccompagnato a casa.