Passignano sul Trasimeno, guida ubriaco e provoca un incidente, ma è irreperibile: assolto

Guida ubriaco e provoca un incidente, ma siccome è irreperibile, con la riforma Cartabia se la cava.

Un ecuadoriano di 43 anni, difeso dall’avvocato Rossano Monacelli, era accusato di guida in stato di ebbrezza perché il 12 gennaio del 2020 si sarebbe “Posto alla guida del veicolo” di sua proprietà, “in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (1° prova con tasso alcolemico 1,81 gr/l; 2° prova 1,88 gr/l) e aver provocato un incidente stradale in fascia oraria compresa tra le 22 e le ore 7” a Passignano sul Trasimeno.

Dopo le ricerche effettuate dalle forze dell’ordine e dalla Procura, però, è stato dichiarato irreperibile a fine novembre del 2021.

Oggi in tribunale, sulla base dell’irreperibilità, è stato dichiarato il non doversi procedere per mancanza degli elementi di procedibilità.