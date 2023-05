Perugia: guida ubriaco, si schianta con un'altra auto e fa sballare l'etilometro

Guida ubriaco e provoca un incidente. È successo a Perugia, lungo via Magno Magnini. L'uomo, un 47enne cittadino italiano, è stato sottoposto all'alcoltest: il risultato è stato un tasso alcolemico tre volte il limite di legge. E' stato denunciato, la patente è stata ritirata ai fini della revoca, multato e sanzioni raddoppiate perché l'incidente è stato provocato in orario notturno. E non è finita. Il veicolo del 27enne è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.