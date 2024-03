Non si presenta ai lavori di pubblica utilità, il giudice revoca la messa alla prova

Un ecuadoregno di 23 anni è finito sotto processo per essersi posto “quale conducente rientrante nella categoria” dei neopatentati “alla guida del veicolo di proprietà … in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche” e di avere provocato un incidente.

All’etilometro il giovane, difeso dall’avvocato Gaetano Figoli, è risultato con un tasso alcolemico di 1,18 grammi per litro, alla prima prova, mentre alla seconda ripetuta poco dopo, il tasso alcolemico era sempre di 1,18.

L’incidente è avvenuto a Perugia il 28 novembre del 2021. La difesa aveva ottenuto la messa alla prova, in modo da evitare la condanna tramite lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

L’imputato, però, non ha mai iniziato i lavori di pubblica utilità e il giudice ha revocato la messa alla prova. Il caso ha voluto, però, che il magistrato sia transitato ad altro ruolo e i suoi fascicoli sono stati affidati ad un altro collega. Così approfittando della riassunzione di prove ed elementi, la difesa ha richiesto di nuovo la messa alla prova, concessa, con la speranza che l’imputato si presenti a svolgere i lavori di pubblica utilità.