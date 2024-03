Ubriaco alla guida semina il panico a Ponte Felcino e insulta i Carabinieri: "Voi non sapete chi sono, vi aspetto in rianimazione"

“Voi non sapete chi sono, sono un infermiere e vi aspetto tutti nei letti in rianimazione”. Un 57enne perugino, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finito sotto processo per oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

La vicenda nasce da una segnalazione, nel pomeriggio del 6 ottobre del 2020 di un’auto che si aggira per Ponte Felcino con alla guida un uomo che sarebbe sotto l’effetto di alcol, “mettendo in pericolo la circolazione stradale e i pedoni”.

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni si recano nella frazione vicina e poco dopo individuano l’auto, in sosta in un parcheggio di fronte ad un bar. I militari si avvicinano e trovano l’uomo seduto al posto di guida, con l’auto ferma e il motore spento, ma “in evidente stato di ebbrezza, in quanto pronunciava frasi sconnesse e senza senso”, con la “bocca impastata di alito vinoso e una volta sceso dall’auto aveva grande difficoltà nei movimenti nonché nel mantenere l’equilibrio”, tanto che veniva sorretto dai militari “al fine di non farlo rovinare a terra”.

A quel punto i Carabinieri lo hanno invitato a tornare a casa con altro mezzo, lasciando lì l’automobile, perché in quelle condizioni non poteva guidare. L’uomo rispondeva che si sarebbe messo a riposare nell’abitacolo, senza guidare. I militari lo avvertivano che sarebbero rimasti di pattuglia nella zona e che non avrebbe dovuto accendere l’auto e guidare.

Una volta andati via, però, l’uomo accendeva la vettura e partiva. Veniva fermato poche decine di metri sempre dai Carabinieri, con uno dei militari che si infilava nell’abitacolo e sfilava le chiavi dal quadro di accensione. A quel punto l’uomo si arrabbiava e opponeva resistenza all’intervento dei militari, rifiutava di mostrare la patente e il libretto di circolazione “asserendo che stava bene e che era in grado di guidare” e in un crescendo di “comportamento sempre più irriverente ed ostile” iniziava a proferire “epiteti offensivi e insulti” nei confronti dei Carabinieri, di fronte a diverse persone che si erano radunate. Tanto che i militari erano costretti a chiamare un’altra pattuglia a sostegno e fornita di etilmetro.

L’uomo, intanto, “cercava di lasciare il luogo del controllo sbracciando più volte” e poi insultando i militari con frasi come “siete degli str…, dei pezzi di m…”, “ora vi faccio vedere io chi sono”, e ancora “siete dei cogl… e non capite un c…”, fino a “io sono un infermiere e lavoro in rianimazione e spero di vedervi presto su quel lettino”.

Una volta arrivata la pattuglia con l’etilometro l’uomo veniva sottoposto al test e al primo controllo risultava un tasso alcolemico di 2,41 grammi per litro (il limite di legge è 0,50); al secondo controllo il tasso era sceso a 2,02 grammi per litro. Scattava così la denuncia per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dai controlli in banca dati, inoltre, risultavano due sospensioni della patente per guida in stato di ebbrezza nel 2003 e nel 2007. L’intervento si concludeva con il sequestro dell’auto, affidata ad una carrozzeria.