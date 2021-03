Guida ubriaco e dà di matto sotto casa della ex: denuncia, multa e addio patente

Guida ubriaco e dà di matto sotto casa della ex. I carabinieri di Città di Castello hanno fermato e denunciato un 36enne. L'uomo, ubriaco, ha raggiunto Città di Castello in auto, si è fermato sotto l'abitazione di una ex fidanzata e ha dato in escandescenze prendendo a calci e pugni il portone.

L'alcoltest ha accertato un tasso di alcol nel sangue di oltre 3 volte il massimo consentito. Il 36enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per la violazione delle normative anti Covid. Patente ritirata.