Perugia: sotto processo perché alla guida completamente ubriaca, ma è stata espulsa ed è irreperibile

Una donna è finita sotto processo per guida in stato di ebbrezza, dopo una serata di festa a base di alcol, e per aver provocato un incidente con la sua condotta.

L’imputata, un’ecuadoriana di 36 anni difesa dall’avvocato Emanuela Rondoni, è accusata de “essersi posta alla guida del veicolo” di proprietà del fratello “in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico 2,47 gr/l rilevato presso la struttura ospedaliera) e aver provocato un incidente stradale in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 7”.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 16 marzo del 2019. Il caso era stato chiuso dalla Procura con un decreto penale di condanna. L’imputata ha presentato opposizione e il fascicolo è passato al giudice del Tribunale penale di Perugia.

Nel frattempo l’imputata è stata espulsa, anche se non si sa se abbia lasciato il territorio italiano, in quanto risulta irreperibile e, quindi, alla prossima udienza il fascicolo sarà inserito nel protocollo d’udienza che vale come anticamera alla prescrizione o alla dichiarazione di non doversi procedere.