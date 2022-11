Guida con la patente revocata e senza assicurazione: oltre 6mila euro di multa

La Polizia stradale ha sanzionato un 42enne, fermato per un controllo stradale lungo la E45, a San Martino in Campo.

L'uomo è stato trovato alla guida del veicolo era senza patente di guida in quanto revocata nel 2017 per mancanza dei requisiti morali, inoltre l’autovettura risultava essere priva di copertura assicurativa e con la revisione periodica scaduta.

Gli agenti della stradale hanno quindi proceduto alla contestazione della violazione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente, della sanzione di 860 euro per la mancanza dell’assicurazione e della sanzione di 173 euro per la mancata revisione; mentre il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo.