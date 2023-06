Guida con la patente scaduta e getta due dosi di droga dal finestrino: multata

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato e controllato, in via Settevalli, un'autovettura e la conducente.

La donna, italiana di 34 anni, durante il controllo, a seguito della richiesta della propria patente di guida ha riferito agli agenti di non esserne in possesso in quanto scaduta nel 2019.

Gli agenti della Squadra Volante, durante le fasi dell’accertamento, hanno potuto notare la 34enne che, convinta di non essere vista, gettava, in una frazione di secondo, due pezzi di carta stagnola sotto la propria autovettura.

Il gesto non è però sfuggito agli agenti che, una volta recuperati i due oggetti lanciati al di fuori dell’autovettura, appuravano trattarsi di sostanza stupefacente la quale, a seguito di successive analisi è risultata essere eroina, per un peso di circa 1,5 grammi.

Terminati tutti i controlli relativi alla persona e al mezzo condotto, gli agenti della Squadra Volante hanno provveduto a sanzionare la donna quale consumatrice di sostanze stupefacenti.

Inoltre, alla 34enne è stata contestata la violazione del Codice della Strada per guida con patente scaduta che prevede una sanzione pecuniaria sino a 624 euro, oltre alla sanzione prevista per la mancanza di documentazione al seguito.