Perugia, gli ritirano la patente ma lui guida lo stesso: auto 'sequestrata' e maxi multa

E' senza la patente - perché gli è stata ritirata - ma guida lo stesso: fermato, multato e auto 'sequestrata'. E' successo in via Settevalli, dove gli agenti della Squadra Volante di Perugia, durante un controllo del territorio, hanno fermato un 33enne originario dell'Ecuador alla guida di un'auto.

Gli accertamenti hanno portato alla luce la verità: la patente del 33enne era stata ritirata pochi giorni prima per guida in stato di ebrezza.

I poliziotti lo hanno sanzionato per guida con patente ritirata, che prevede una multa irrogata dal Prefetto per un ammontare da 2.046 a 8.186 euro. Il veicolo è stato invece posto a fermo amministrativo per 3 mesi.