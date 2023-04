Guida senza patente, fugge a tutto gas e minaccia i carabinieri

Guida senza patente, fugge a tutto gas e poi minaccia i carabinieri. È successo a Ponte San Giovanni. I militari hanno denunciato un 53enne - cittadino italiano, pluripregiudicato - per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, già noto alle forze dell'ordine "sia per i precedenti penali che per il fatto di non essere titolare di patente di guida", scrivono i carabinieri, è stato riconosciuto dai militari mentre era alla guida di un’auto in compagnia di un soggetto albanese con precedenti di polizia.

L’uomo ha provato a scappare. Ne è nato un inseguimento per le vie di Ponte San Giovanni. E non è finita.

Una volta bloccato, il 53enne si è scagliato contro i carabinieri, minacciandoli. L'uomo è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e gli è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per guida senza patente, con contestuale fermo amministrativo del veicolo da lui condotto.