Perugia, guida senza aver mai conseguito la patente: condannato

“Buongiorno, fornisca patente e libretto per favore”.

“Salve, il libretto eccolo, mentre la patente non ce l’ho”.

“Lo sa che guidare avendo lasciato la patente a casa fa scattare, comunque, una sanzione?”.

“No agente, non ha capito: io la patente non ce l’ho proprio, non l’ho mai conseguita”.

Il dialogo surreale è la ricostruzione di quanto avvenuto durante un controllo stradale tra le forze dell’ordine e un soggetto che, appunto, guidava senza aver mai conseguito la patente.

Surreale anche il prosieguo, visto che dai controlli è emerso che il soggetto è stato fermato, sanzionato e denunciato per quattro volte. Eppure ogni volta era alla guida di un’autovettura senza patente.

L’uomo, difeso dall’avvocato Daniele Federici, è comparso davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per patteggiare una pena di 3mila euro di ammenda.