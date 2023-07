Perugia, guida senza aver mai conseguito la patente: multata e auto sequestrata

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato un'autovettura e controllato la conducente in via Trasimeno Ovest. La donna, una macedone di 34 anni, si era messa alla guida del mezzo nonostante non fosse in possesso, perché mai conseguita, della patente di guida.

Gli agenti hanno elevato una contravvenzione di 5.100 euro e sottoposto a fermo amministrativo il mezzo.