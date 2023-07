Perugia, ubriaco e drogato alla guida, provoca un incidente e blocca il raccordo: denunciato

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Perugia sono intervenuti lungo il raccordo A-1 Perugia Bettolle, all’interno della galleria “Volumni”, dove era stato segnalato un incidente tra una vettura ed un autocarro che, ribaltandosi nella carreggiata, aveva comportato il blocco della circolazione.

L’incidente era stato provocato dal conducente dell’autocarro, il quale, soccorso dagli operatori del 118, era stato trasportato in ospedale. Mentre gli agenti della Polizia Stradale erano impegnati nei rilievi del sinistro, gli operatori sanitari hanno contattato il numero di emergenza per segnalare che il conducente, un italiano di 28 anni con precedenti di polizia, aveva manifestato l’intenzione di allontanarsi dall’ospedale, prima che gli agenti potessero attivare le procedure per sottoporlo all’alcol test.

Una Volante ha raggiunto il Santa Maria della Misericordia dove hanno avviato le procedure per sottoporre l'uomo alla prova dell’etilometro e quelle volte ad accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, però, si è rifiutato di effettuare i test ed è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Scattato anche il ritiro della patente , con sospensione fino a due anni e con proposta di revisione straordinaria della stessa.