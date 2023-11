Non si ferma all'alt della Polizia locale: guidava con la patente revocata e senza assicurazione

Gli agenti del Nucleo decoro urbano di Fontivegge, appartenenti alla Polizia locale di Perugia, hanno notato un veicolo procedere a velocità elevata con il conducente sprovvisto delle cinture di sicurezza.

Gli agenti hanno intimato l’alt, ma l'uomo si è dato alla fuga, immettendosi pericolosamente nell’incrocio antistante, incurante della segnaletica verticale e orizzontale che prescrive di fermarsi e dare la precedenza.

Gli operatori hanno inseguito il veicolo, ma, per tutelare l’incolumità degli altri utenti della strada, hanno desistito dall’operazione e il conducente ha fatto perdere le tracce. Acquisito il numero di targa del veicolo, però, è stato abbastanza veloce risalire al proprietario del mezzo: uno straniero residente in zona che guidava nonostante fosse gravato da un provvedimento di revoca della patente di guida, già notificato.

Dagli accertamenti svolti, inoltre, il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Al trasgressore sono state contestate le relative violazioni del codice della strada per un ammontare di oltre 6mila euro, mentre, per l’inosservanza all’alt intimato dalla pattuglia che espletava servizi di polizia stradale in uniforme, il verbale di contestazione sarà trasmesso al Prefetto per i provvedimenti di competenza.