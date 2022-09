Perugia, beccato alla guida di un'auto rubata: tenta la fuga, ma viene fermato dalla Polstrada

Gli agenti della Polizia stradale hanno fermato un'automobile a Balanzano, risultata rubata a Castiglione del Lago alcuni giorni fa. Il conducente è stato denunciato per ricettazione.

I poliziotti hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata dopo che il conducente, avendoli visti in una piazzola della E45, aveva frenato bruscamente e, dopo aver tentato di abbandonare l’auto mentre era ancora in movimento, aveva cercato di far perdere le proprie tracce dandosi alla fuga.

L’uomo, però, è stato immediatamente raggiunto dagli agenti si è fermato all’interno dell’area di servizio.

Dopo essere stato identificato dagli operatori, l’uomo – un 31enne italiano – è risultato essere gravato da alcuni precedenti di polizia e da una nota di rintraccio per la notifica di un provvedimento di revoca della patente di guida, emesso dalla Prefettura di Potenza.

Dagli approfondimenti sull’auto, inoltre, è emerso che il veicolo era oggetto di furto, perpetrato a Castiglione del Lago tra il 25 e il 26 settembre.

Il 31enne è stato denunciato per il reato di ricettazione. Il veicolo, invece, è stato restituito al legittimo proprietario.