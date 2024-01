"Guerra" degli snack davanti al Tar - Annullata l'offerta vincitrice: distributori automatici senza requisiti e assicurazione

La “guerra” dei distributori delle merendine, degli snack e del caffè negli uffici comunali di Perugia finisce a palazzo Alfani-Florenzi. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria è stato chiamato a decidere sulla vicenda che vede protagonisti le società Methodo e Liomatic e il Comune di Perugia, rappresentati dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli la prima, Andrea Netti e Cristina Brasca la seconda e Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi per l’amministrazione comunale, in merito all’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Perugia con la quale è stata dichiarata la decadenza di Methodo dalla concessione per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, per il Comune di Perugia, per la durata di anni cinque, con conseguente affidamento della gestione Liomatic a seguito dello scorrimento della graduatoria.

La decadenza è stata disposta in quanto “si è ritenuto che la documentazione in ultimo presentata da Methodo non è idonea a sufficiente a soddisfare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria n. 1, segnatamente ai seguenti elementi: Polizze assicurative, mancata produzione delle polizze: Danno per incendio, scoppio, allagamento: con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro, con espressa previsione del vincolo a favore del Comune di Perugia; Rischi da tossinfenzione alimentare e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro e produzione di polizza R.C.T. con previsione di una clausola che esclude espressamente i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute”, ma anche perché le “caratteristiche dei distributori, non rispondenti a quanto previsto dall’Offerta tecnica” e dal Capitolato Tecnico-Prestazionale e per mancata produzione dei documenti che “l’affidatario avrebbe dovuto inserire i distributori utilizzati per il servizio, presupposto indefettibile per la verifica dei requisiti” in particolare per il rispetto della classe energetica, impossibilità di utilizzo di banconote con funzioni rendiresto e scarsa chiarezza dei display dei macchinari.

I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso ritenendo corrette le decisioni del Comune di Perugia sia nell’individuazione degli elementi fondamentali del bando di gara sia della mancanza dei requisiti dell’offerta della società ricorrente.