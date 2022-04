Umbria, lavori in corso sulla strada Contessa: dal 2 al 6 maggio chiusura notturna, gli orari

Sulla strada statale 452 “della Contessa” proseguono i lavori di ripristino strutturale della galleria “Contessa”, nel comune di Gubbio. Per consentire l’esecuzione di alcune operazioni è necessaria la chiusura temporanea del tunnel. Per contenere i disagi al traffico, la chiusura sarà operativa esclusivamente in orario notturno, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo, a partire da lunedì prossimo, 2 maggio, fino a venerdì 6 maggio.

In alternativa le autovetture e i veicoli leggeri sulla direttrice Gubbio-Fano potranno utilizzare la SR298 da Gubbio fino a Scheggia e proseguire sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fano. I mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate provenienti da Perugia/Umbertide e diretti a Fano dovranno proseguire sulla SS318 “di Valfabbrica” (Perugia-Ancona) in direzione Ancona, uscire allo svincolo di Fossato di Vico e proseguire sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fano.