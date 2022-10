Pranzo con tonno avariato a Gubbio, arriva la foto definitiva: ecco un sorridente mitico Biscotto con il ristoratore

E alla fine dopo lo scherzo diventato notizia per i media nazionali - quello del pranzo di tonno presunto avariato che avrebbe provocato una incontrollabile diarrea tra gli ospiti del ristorante - uno degli eroi, inconsapevoli della burla e di tanto clamore mediatico, ovvero il mitico Biscotto, quello che i vocali indicavano essere tra i più colpiti e con tanto di pantaloni diventati color cacao, si è manifestato con tanto di foto insieme al proprietario del ristorante tutti sorridenti e tutti pronti a cancellare quella finta notizia che rischia comunque di creare un danno di immagine ad una città turistica come Gubbio. La foto è stata diramato sui social ricevendo 964 condivisioni, tanti commenti tutti pro-Biscotto e tanta ironia. Scrivono dal ristorante:" Dato che lo chiedete in tanti , Biscotto sta benissimo , dopo il pranzo di oggi la foto. A sinistra Biscotto , a destra Massimiliano, il gestore del ristorante!". In più ieri a Gubbio e al locale sono arrivate anche le Iene di Italia Uno per fare il punto sul pranzo al tonno avariato.

In molti hanno rintracciato alcune foto vecchie del web che sono le indentiche a quelle diramate dai buontemponi eugubini, tra cui proprio quella attribuita a Biscotto. Sono foto di pantaloni goliardici - che fanno credere ad una intensa diarrea in corso - al prezzo di 20 dollari.