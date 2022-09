Consiglio regionale, qualcosa si muove per la sicurezza della Pian d'Assino: investimenti, asfalto nuovo e autovelox

"Non è più rinviabile la messa in sicurezza della Pian d’Assino, come chiedono anche i consiglieri comunali di Gubbio e i cittadini": l'appello è stato fatto dalla consigliera regionale della Lega, Emanuela Puletti, che ha interrogato l'assessore Melasecche sulle strategie e progetti che intende adottare in sede di giunta regionale dopo altri gravi incidenti.

Il dossier di messa in sicurezza della Pian d'Assino è tra quelli che Melasecche sta seguendo in prima persona dopo anni di richieste e promesse mai mantenute dalle vecchie amministrazioni regionali. Alcuni lavori sono stati fatti e altri previsti, ma le novità sono due e importanti: "Sul tratto Mocaiana - Pietralunga dopo 5 anni dalla gara d’appalto di Anas siamo riusciti a riprendere il progetto esecutivo senza doverlo rimettere in gara. Anas ha chiuso l’accordo per l’acquisizione del progetto e tra poche settimane ci sarà una nuova gara per 108 milioni di euro. Prevediamo per la primavera prossima la consegna del cantiere per l'inizio dei lavori. Un risultato importante perché c’era quasi rassegnazione".

Situazione in evoluzione invece nel tratto di Gubbio est – Branca dove si sono rilevati i maggiori incidenti, anche mortali purtroppo: "Anas ha provveduto già al rifacimento pesante dell’asfalto che consente la durata del sottofondo di una ventina di anni, impedendo la formazione di buche. Ma in quel tratto gli automobilisti superano spesso la velocità consentita, con il rischio di incidenti". Da qui la decisione di effettuare una sopralluogo per prendere alcune decisioni con Anas e Prefettura: c'è l'ipotesi introdurre autovelox o tutor, oppure analizzare i punti dove fare ulteriori interventi". Qualcosa si muove. Si spera per la sicurezza di tutti.