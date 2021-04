Fumano una canna in auto, ma vengono fermati dai carabinieri

Uno segnalato alla Prefettura, l'altro denunciato per i 40 grammi di marijuana trovati in casa

Due ventenni di Gubbio fermati dai carabinieri: uno è stato segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntore, l'altro è stato denunciato per i 40 grammi di marijuana trovati in casa.

I due sono stati fermati a Padule, lungo una strada secondaria. L'odore di marijuana ha fatto scattare la perquisizione. Così i carabinieri hanno tirato fuori dalle tasche dei due ragazzi alcuni grammi di 'erba'. Dalla perquisione domiciliare, invece, sono saltati fuori altri 40 grammi di marijuana.