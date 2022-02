IN BREVE Dramma a Torre dei Calzolari a Gubbio: muore 77enne, inutili i soccorsi

Non si è trattato di un incidente o di una caduta, la morte di uomo - che si stava occupando del verde - è avvenuta per un malore improvviso nella frazione di Torre Calzolari a Gubbio. La vittima aveva 77 anni e stava effettuando la potatura in altezza su di un albero quando all'improvviso ha perso i sensi ed è rimasto sospeso a diversi metri dal terreno. Il personale medico del 118 non ha potuto altro che costatare il decesso dell'ultra settantenne. Per recuperare la salma c'è stato bisogno dell'intervento dei Vigili del Fuoco di Gubbio.