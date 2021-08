Ancora un incendio in Umbria. Allarme a Villamagna, frazione di Gubbio, nella mattinata di Ferragosto, per il rogo divampato in mezzo al bosco, in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. In azione i vigili del fuoco di Gubbio e l'agenzia forestale. Necessario anche l'intervento dei mezzi aerei.