Incendio in un appartamento, vigili del fuoco in azione. L'allarme è scattato a Gubbio, in località San Marco, nella giornata del 6 febbraio. Le fiamme sono divampate e hanno danneggiato il soggiorno della casa. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere e domare il rogo. Fortunatamente non ci sono feriti.