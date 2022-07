Deltaplano manca la zona dell'atterraggio e finisce su una pianta: salvato e illeso

Un atterraggio di fortuna che poteva finire molto male. Ma stavolta la sorte è stata benevola per un deltaplanista che dopo un lungo giro nei cieli dell'eugubino ha avuto alcune difficoltà nel centrare la zona indicata per l'atterraggio ed è così finito fuori rotta sicura. Il volo alla fine è finito contro una pianta. Uno schianto per fortuna, come detto, non letale. I soccorsi sono scattati intorno alle 18.15 di oggi per recuperale il deltaplanista in località Torre Calzolari. L'uomo - di nazionalità straniera - è risultato praticamente illeso, in buone condizioni.