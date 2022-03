Serata "rovinata" per una coppietta che si era appartata: dal controllo dell'auto salta fuori un mix di coca ed eroina

I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno proceduto al controllo di un’auto ferma lungo una strada vicinale che costeggia una provinciale nell’immediata periferia della città. A bordo una coppia residente in Umbria che alla richiesta di chiarimenti sulla presenza in quel luogo si sono giustificati adducendo di essere giunti da poco per appartarsi. Non è però sfuggito ai militari che l’uomo, nel frattempo, faceva degli strani movimenti con la mano come per sistemarsi la scarpa. A quel punto i Carabinieri hanno voluto approfondire con una perquisizione personale e dell'auto. Propria nella scarpa del conducente sono state trovate dosi di cocaina ed eroina. Si è accertato per uso personale da qui la segnalazione al Prefetto di Perugia come assuntore e il ritiro per un mese della patente.

Giro di vite in chiave anti-droga anche nelle scuole del comune di Gubbio. I militari stanno tenendo anche conferenze dove viene approfondita non solo la normativa, con specifico riguardo alle condotte illecite, ma soprattutto vengono spiegate ai ragazzi le conseguenze negative per la salute derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti.