Etilometro "sballato", patente ritirata, possesso di armi e obbligo di presentazione alla polizia: finisce male la "notte brava" di un 50enne

Finisce molto male la notte brava di un eugubino di 50 anni che aveva passato la sua serata in diversi locali del centro storico di Gubbio. Una volta fermato per un controllo su strada da parte dei Militari ha iniziato ad attaccare le forze dell'ordine. Il clou si è raggiunto dopo l'etilometro - dato di alcol altissimo nel sangue 2.21 g/l - quando ha colpito con un cazzotto uno dei militari. Immediato l'arresto del 50enne e subito dopo è scattata la perquisizione personale e dell'auto: nella tasca posteriore dei pantaloni trovato e sequestrato un cacciavite della lunghezza di 24 centimetri. L'uomo è stato denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nella mattinata di sabato si è tenuta l’udienza di fronte al Giudice del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.