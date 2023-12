Stupratore seriale in fuga dalle Marche: blitz in Umbria dei Carabinieri. "Catturato Federico Marcelli"

Il pericoloso latitante - autore di due stupri - Federico Marcelli è stato catturato dalla forze dell'ordine dopo una fuga durata quasi un mese: era infatti il 15 novembre quando era evaso dai domiciliari in un piccolo paesino della Provinca di Pesaro-Urbino. Il Marcelli era stato condannato a scontare due pene: la prima di sei anni e la seconda di quattro anni e quattro mesi, tutte confermate in Appello. I fatti accaduti riguardano due ex compagne nel biennio 2019-2020. La conferma della cattura è stata data da RaiNews24 che ha raccontato di blitz avvenuto in Umbria: si parla dell'area dell'eugubino (ricca di frazioni al confine con le Marche) ma il riserbo degli inquirenti è altissimo. La cattura sarebbe stata ad opera dei Carabinieri. Marcelli aveva l'obbligo del braccialetto elettronico ma prima della fuga era riuscito a toglierlo.