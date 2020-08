Coronavirus, bollettino sanitario di Gubbio: un nuovo contagio, riapre il bar

Un nuovo positivo si registra a Gubbio. I casi dunque salgono a 4. Si tratta di giovani che sono in quarantena domiciliare con "sintomi di lieve entità". L’Asl ha comunicato anche che il provvedimento di chiusura richiesto per il bar cittadino che aveva registrato un caso di positività al Covid tra i suoi dipendenti non si rende più necessario, avendo effettuato accertamenti sul personale, con esiti tutti negativi, ed avendo l’esercizio in questione provveduto alla sanificazione dei locali. Il bar riprenderà pertanto le sue attività con personale già testato e risultato negativo e con personale estraneo alla vicenda che si è sottoposto a test preventivi con esiti negativi.

