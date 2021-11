Incendio nell'eugubino: le fiamme hanno distrutto un capannone agricolo (le foto)

Un incendio ha distrutto completamente un capannone agricolo nella campagna di Gubbio. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di oggi; in pochi minuti la struttura è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco (di Gaifana e Perugia) con tanto di autobotte. L'incendio è stato domato ed è stata messa in sicurezza tutta l'area. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Da quanto si apprende il cappannone era adibito a rimessa delle presse in località Baccaresca.