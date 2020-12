Gualdo Tadino, attimi di panico in un parcheggio: bambina rimasta "intrappolata" nell'auto

Momenti di panico in un parcheggio della scuola di infanzia a Gualdo Tadino. I Vigili del Fuoco sono entrati in azione per aprire un'auto con all'interno una bambina di 1 e mezzo che era rimasta bloccata nel mezzo. Un guasto alla base del tutto. L'allarme era scattato direttamente dalla mamma della piccola che si era allontanata solo un minuto per riprendere l'altro figlio all'asilo. I vigili del fuoco di Gaifana hanno risolto in pochi minuti il guasto. L'unica rimasta calma è stata proprio la bimba che non si è accorta della gravità della situazione e che forse si è anche divertita a vedere tutta l'attenzione concentrata su di lei. Molto meno mamma e fratellino.