Gualdo Tadino, irruzione dei Vigili del Fuoco in un appartamento ma era troppo tardi: trovato morto 71enne

Lo hanno trovato a terra, a pochi metri dalla sua camera da letto, privo di vita. Non c'è stato nulla da fare per rianimarlo e il personale medico del 118 ha potuto constatare soltanto il decesso. La morte certamente era avvenuta ore prima - nella tarda mattinata del 31 ottobre - e per via di un malore improvviso. Il corpo è stato ritrovato a Gualdo Tadino dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana che hanno forzato una finestra di un appartamento dove abitava un 71enne - le iniziali E.C. - trovato poi privo di vita. L'allarme era stato lanciato intorno alle 19,30 da alcuni parenti dato che il gualdese viveva da solo e non rispondeva né al telefono né al campanello. Non sentendolo nella giornata odierna, alcuni parenti si sono preoccupati e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i Carabinieri di Gualdo Tadino.