Gualdo Tadino, trovato cadavere a pochi metri dal Ponte della Valle: carabinieri e 118 sul posto

Il corpo di un uomo - sui 40 anni - è stato ritrovato nella mattina di oggi a Gualdo Tadino in località Borgo Valle, uno dei quartieri storici della città. Immediato l'arrivo sul luogo del ritrovamento dei Carabinieri e del personale del 118; quest'ultimi hanno soltanto potuto constatare la morte. La salma si trovava ai piedi di un ponte - alto una decina di metri - e vicino a degli orti urbani di alcune abitazioni. Non ci sono, secondo una prima ricostruzione, elementi tali da far pensare ad un omicidio o una morta violenta per mano di terzi. Soltanto in tarda mattinata è stato possibile avvertire la famiglia e amici della tragedia. Non si esclude ancora l'ipotesi dell'incidente. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo e da quanto si è allontanato da casa.