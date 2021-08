Gualdo Tadino, tragica fatalità in montagna: muore una donna, inutili i soccorsi

I vigili del fuoco in collaborazione con il Soccorso Alpino e i Carabinieri di Gualdo Tadino sono impegnati sulla montagna di Gualdo Tadino per recuperare il corpo di una donna, cinquantenne, in una zona impervia denominata - secondo la ricostruzione dei soccorritori - "salto del prete". Una tragedia, sono in corso le indagini, che sta sconvolgendo la cittadina dato che la vittima era molto conosciuta e stimata. Le operazioni per recuperare la salma scno scattate intorno alle 16,30 di oggi e sono rese difficili, oltre che per la località, anche per via delle forte piogge. Da quanto si apprende, un familiare si era rivolto ai carabinieri dopo che non aveva avuto notizie della moglie da diverse ore.