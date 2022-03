Bloccati di notte sulla Flaminia per un guasto al camion, marito e moglie salvati dal freddo

Negli ultimi due giorni i carabinieri della compagnia di Gubbio sono stati particolarmente impegnati nel garantire la viabilità sulle principali arterie stradali del territorio a causa delle forti precipitazioni nevose. In particolare, nella serata di domenica, i militari della stazione di Fossato di Vico sono intervenuti per prestare soccorso a un autista di camion rimasto in panne col proprio mezzo sulla Flaminia a Gualdo Tadino.

L’autotrasportatore, accompagnato dalla moglie, è stato costretto a fermarsi dopo aver rilevato un guasto al mezzo. L'idea era quella di attendere la mattina per poter trovare una soluzione al guasto. Ma il meteo inclemente ha sconvolto i suoi progetti.

Visto il forte freddo e la temperatura che si faceva via via proibitiva ha chiamato il 112 richiedendo aiuto. I carabinieri sono intervenuti, fornendo la prima assistenza e hanno poi allertato il personale della Protezione civile di Fossato di Vico, che poco dopo è giunto portando alcune coperte. La situazione si è risolta senza problematiche per le due persone, che hanno voluto ringraziare tutti per il tempestivo intervento.