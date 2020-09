Coronavirus, bollettino Gualdo Tadino: tamponi negativi alle scuole medie, due positivi

Tutti negativi i tamponi effettuati su studenti e professori che fanno parte o frequentano la classe di seconda media di Gualdo Tadino dove si è registrato un positivo nei giorni scorsi. I ragazzi e i professori resteranno ancora alcuni giorni in isolamento e dopo l'esito del secondo tampone si spera possano tornare alla normalità.

Intanto però il sindaco Massimiliano Presciutti, in un video, ha annunciato che sale ancora il numero dei positivi anche se legati tutti a casi precedenti e quindi monitorati e già in quarantena. Due i nuovi casi certificati dalla task-force sanitaria. "So che non è facile ma dobbiamo continuare a tenere i nervi saldi ed affrontare questa situazione con il massimo della serietà e del senso civico. Non siamo ancora fuori dalla pandemia è bene tenerlo sempre a mente": ha ribadito il primo cittadino.

