Escursionisti bloccati sul sentiero, soccorsi in azione: in volo anche l'elicottero

Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di domenica 2 gennaio per recuperare due escursionisti rimasti bloccati lungo un costone di roccia nella zona della Rocchetta. L'allarme è scattato intorno alle 13.50: in azione la squadra dei vigili del fuoco di Guaifana, una del nucleo Speleo Alpino Fluviale da Perugia e l'elicottero Drago 63 da nucleo Arezzo.

I due, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, sono in buone condizioni.